Секретарь Совбеза России прибыл в Иран

Шойгу обсудит с иранским руководством вопросы региональной безопасности

Сергей Шойгу прибыл в Иран. Это плановая рабочая поездка секретаря Совета безопасности России: в Тегеране он встретится с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери.

Также, как сообщает РИА Новости, Шойгу примет новый президент Масуд Пезешкиан. По данным аппарата Совбеза, спектр тем для обсуждения самый широкий: от сферы безопасности до торгово-экономических проектов. Стороны рассмотрят также различные аспекты глобальной и региональной безопасности.

Али Ахмадиан пригласил Шойгу в Иран во время телефонного разговора, который состоялся в конце мая. Секретарь российского Совбеза после той беседы заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество на высшем уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram