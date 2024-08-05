ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Секретарь Совбеза России прибыл в Иран

14:22
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Шойгу обсудит с иранским руководством вопросы региональной безопасности

Сергей Шойгу прибыл в Иран. Это плановая рабочая поездка секретаря Совета безопасности России: в Тегеране он встретится с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери.

Также, как сообщает РИА Новости, Шойгу примет новый президент Масуд Пезешкиан. По данным аппарата Совбеза, спектр тем для обсуждения самый широкий: от сферы безопасности до торгово-экономических проектов. Стороны рассмотрят также различные аспекты глобальной и региональной безопасности.

Али Ахмадиан пригласил Шойгу в Иран во время телефонного разговора, который состоялся в конце мая. Секретарь российского Совбеза после той беседы заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество на высшем уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.