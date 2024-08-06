Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Весы не встретят никаких препятствий в делах, а для Дев день будет комфортным

Овны

Вам хватит сил на трудные дела, так что беритесь за них. Но не забывайте прерываться на отдых, особенно тот, который вы любите, тогда работа будет спориться.

Тельцы

Покупки, прически, процедуры красоты, сделанные в этот день, вас порадуют. В творческих делах и занятиях с детьми тоже все сложится хорошо – прекрасный день!

Раки

Домашние дела, требующие терпения - это ваша отдушина. Луна с Венерой в Деве помогут найти время на то, чтобы неспешно заняться тем, что вы так любите.

Близнецы

Вы, как всегда, легки на подъем и будете с удовольствием перемещаться. Делайте дела, которые связаны с поездками, получением и отправкой посылок.

Львы

Вы получите премию или другое вознаграждение за свой труд. Это будут небольшие деньги, но они поднимут настроение. И вы в праве потратить их на себя.

Девы

Соединение Венеры и Луны в вашем знаке говорит о том, что для вас день будет очень комфортным. Делайте то, что вам нравится и от чего ваша душа поет.

Весы

Вы не встретите никаких препятствий в делах. Занимайтесь тем, чем не хотите делиться, это ваше право - держать личную информацию при себе.

Скорпионы

Вы сегодня будете говорливы, активны и готовы общаться. Встречайтесь с друзьями, подругами, сходите на групповое занятие – вам нужна компания.

Стрельцы

Разговор с начальством или с кем-то из старших коллег получится душевным. Вы можете получить не только полезную информацию, но и радость от общения.

Козероги

Для новых затей август не подходит, но вот для наведения порядка в делах – вполне. Неспешно начать готовиться к учебному году – достойное занятие.

Водолеи

Из-за ретро Меркурия многие дела зависли, но это не повод грустить – переключитесь на что-то другое. Например, можно заняться финансами, страховками.

Рыбы

Вы сосредоточитесь на отношениях, звезды сами притягивают внимание к этой сфере. Бизнес партнерства, любовные союзы – что бы вы хотели в них изменить?

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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