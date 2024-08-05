У западных стран нет стратегии по прекращению конфликта

Бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад в большей степени обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, чем последствиями ее поражения.

Как отметил Лоу в интервью журналу Newsweek, при этом у западных государств нет стратегии по прекращению конфликта на Украине, хотя они все еще готовы поддерживать киевский режим.

Как подчеркнул бывший представитель альянса, Запад в 2022 году упустил возможность предоставить Украине необходимое оружие.

Ранее представитель американской НКО Razom Николай Мурский заявил, что американские власти не сумели своевременно предоставить Конгрессу США стратегию завершения конфликта на Украине, которая предусматривала бы победу киевского режима.

Журнал Foreign Affairs отмечал, что Россия превратила конфликт на Украине в борьбу на истощение, которую киевскому режиму не под силу выиграть. Прямое столкновение с Россией больше не является жизнеспособной ответной стратегией для Украины.

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