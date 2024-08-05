Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов

Он подозревается в хищении денег
Следственный комитет сообщил о задержании директора парка культуры и отдыха Минобороны России "Патриот" Вячеслава Ахмедова.
Также задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
Ахмедова и Шестерова подозревают в мошенничестве, сообщили в СКР. По данным следствия, задержанные вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на деятельности парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова, которому вменяется хищение при госзакупках для нужд армии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram