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Задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов

14:38
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Он подозревается в хищении денег

Следственный комитет сообщил о задержании директора парка культуры и отдыха Минобороны России "Патриот" Вячеслава Ахмедова.

Также задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.

Ахмедова и Шестерова подозревают в мошенничестве, сообщили в СКР. По данным следствия, задержанные вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на деятельности парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал руководителя "Военторга" Владимира Павлова, которому вменяется хищение при госзакупках для нужд армии.

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