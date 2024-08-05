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Суд в КБР за шпионаж осудил на 12 лет гражданина Украины

15:04
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Мужчина работал на СБУ

Двенадцать лет колонии за шпионаж в пользу Киева – такой приговор вынес Верховный суд Кабардино-Балкарии украинскому гражданину. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, осужденный был завербован представителем Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, с апреля по июнь 2022 года подозреваемый находился на территории Харьковской области. Он собирал сведения о передвижении военных колонн и расположении блокпостов ВС России на территории Купянского района и передавал их своему куратору в СБУ.

Позже, с декабря 2022 по июнь 2023 года, обвиняемый находился в Нальчике. Здесь он изыскивал возможность продолжить сотрудничество с представителями СБУ. Однако в процессе был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд учел позицию гособвинителя и приговорил подсудимого к 12 годам в исправительной колонии строгого режима, передает РИА Новости.

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