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Путин одобрил идею реабилитации бойцов СВО вместе с женами

15:21
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Это обсуждалось на встрече президента со спикерами Госдумы и Совфеда

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 5 августа, встретился с председателями обеих палат российского парламента. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить супругам военнослужащих отдыхать с ними вместе в санаториях в период прохождения реабилитации.
Стало известно о новых подвигах бойцов в зоне СВО

Как пояснила политик, ссылаясь на слова самих бойцов, им требуется "не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая", а потому военные просят разрешить им ездить на реабилитацию вместе с женами.

Путин в ответ заявил, что жены — это "самые лучшие специалисты-психологи", а Матвиенко предположила, что под присмотром своих супруг бойцы, проходящие период восстановления, будут лучше выполнять все медицинские рекомендации, сообщает ТАСС.

В мае в Москве проходил всероссийский форум "Здоровье нации — основа процветания России". Особое внимание уделялось участникам СВО, их комплексной реабилитации, адаптации и социальной поддержке на федеральном и региональном уровнях.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что все льготы и выплаты военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно, без бюрократии и волокиты.

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