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Пугачеву поймали на обмане: что известно о тайных заработках певицы

15:21
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Примадонна не перестала петь

Недавно Алла Пугачева будучи в Юрмале дала интервью, в котором заявила, что не поет, потому что пока не время для концертов. Однако знающие люди утверждают, что Примадонна лукавит. Якобы за кругленькую сумму артистка готова выступить на частном мероприятии. Некий продюсер разоткровенничался: будто Алла Пугачева поет на заказниках в тех городах и странах, где находится. Так всем удобнее: и клиенту не приходится переплачивать за трансфер, и певице не нужно прыгать в самолет (всем известно, что ей уже здоровье не позволяет часто прибегать к путешествиям по воздуху).

Сообщается, что Примадонна пела и в Израиле, и на Кипре, и в Прибалтике. "КП" передает, что буквально в июле артистка выступила на семейном празднике бизнесмена из Риги за гонорар в 200 тысяч евро (18 миллионов 565 тысяч рублей). При этом якобы от певицы уже давно никто не ждет идеального вокала, а еще, по некоторым данным, в райдере Примадонны прописан запрет на фото- и видеосъемку. Поэтому о ее тайных заработках почти никто не знает.

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