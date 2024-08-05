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Всплыли сенсационные детали действий Секретной службы накануне покушения на Трампа

15:41
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Полицейские обменивались фотографией стрелка

Сотрудники полиции Пенсильвании за полтора часа до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа пересылали друг другу фотографии стрелка - Томаса Мэттью Крукса. Тот в это время ходил по территории комплекса, где должен был выступать республиканец, и выверял расстояния при помощи оптического дальномера.

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Доступ к переписке полицейских получили журналисты издания The New York Times. Как пишет, комментируя эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова, подробности расследования покушения на Трампа из разряда интригующих переходят в рубрику сенсационных.

Секретной службе, судя по всему, не было дела (либо она делала вид, что нет дела) до того, что посторонний человек слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике. Более того, как выяснили журналисты, из охраняемого периметра был исключен склад, с крыши которого стрелял Крукс. То есть, стрелку не нужно было проходить досмотр, ему даже не понадобилась лестница, которую он купил, отметила Захарова в Telegram.

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