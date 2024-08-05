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Посол России в США высказался о перспективах новых обменов заключенными

15:44
  • понедельник
  • 05 августа 2024

1 августа завершился беспрецедентный обмен

Точка в обмене заключенными между Россией и США еще не поставлена. Такое заявление сделал в понедельник, 5 августа, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Своих не бросаем: главное об обмене заключенными между Россией и Западом

По словам дипломата, нельзя сказать, состоятся ли новые сделки такого рода за оставшиеся полгода пребывания у власти нынешнего американского президента Джо Байдена, хотя работа по вызволению россиян из американских тюрем продолжается.

Антонов подчеркнул, что состоявшийся обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном — это настоящий прорыв и "редкий случай позитива в российско-американских отношениях".

Как подчеркнул посол, этот обмен подтвердил, что "даже в тяжелейшие времена можно найти какой-то минимальный знаменатель, который позволяет решать самые чувствительные и острые проблемы в двусторонних отношениях", сообщает ТАСС.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил уверенность, что обмен заключенными между Россией и Америкой стал дипломатической победой действующего президента США Джо Байдена. Тем самым он нанес ощутимый удар кандидату в президенты, республиканцу Дональду Трампу.

Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении России за якобы незаконное задержание американских граждан. Наряду с этим в Вашингтоне уверяли, что продолжают переговоры о возможности дальнейших обменов заключенными с Россией.

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