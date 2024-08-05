Блогеру Эдварду Билу могут ампутировать ногу

Шутка может закончится плачевно

Скандальному блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) грозит ампутация левой ноги.

Состояние блогера резко ухудшилось, началось заражение крови, передает RT.

"Если в ближайшие сутки-двое не будет процесса заживления, перед Эдвардом Билом встанет вопрос выбора между жизнью и ногой", - передал слова врача его адвокат Хамзат Шаро.

Весной Бил упал с самоката и получил открытый перелом. 20 июля его арестовали на 13 суток за съемки пранка. Блогер ездил по подмосковному Одинцово в "полицейской" форме на "патрульном" электросамокате. В СИЗО рана начала гноиться и болеть.

В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации.

Блогеру было предъявлено обвинение о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В марте 2022 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

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