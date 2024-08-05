Сбежавшая премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании

Политик покинула свою страну на фоне беспорядков

Покинувшая пост главы правительства Бангладеш Шейх Хасина обратилась к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом в понедельник, 5 августа, пишет газета Hindu со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, Хасина попросила убежища от Великобритании. Сопровождает экс-премьера Бангладеш ее сестра — обладательница британского паспорта.

Пока неизвестно, как отреагировал на эту просьбу официальный Лондон, комментарии от властей Великобритании по этому поводу пока не поступали.

Тем временем в Бангладеш продолжаются беспорядки и погромы. Протестующие разгромили резиденцию премьер-министра и разбили статую основателя страны Муджибура Рахмана — первого главы государства и отцы сбежавшего премьера.

Недовольство жителей Бангладеш вызвала система распределения государственных должностей — 65% из них отводятся членам семей ветеранов войны за независимость 1971 года. В итоге безработица среди молодежи достигает критических значений.

Правительство Хасины вместо сокращения доли мест, зарезервированных для родни ветеранов, урезало квоты, выделявшиеся женщинам, меньшинствам и инвалидам. Это привело к социальному взрыву. С начала июня в Бангладеш жертвами столкновений во время массовых протестов стали не менее 300 человек.

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