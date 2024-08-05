Рвота, инфекции и боксеры-трансгендеры: новые скандалы Игр в Париже

Мэрия Парижа отрицает связь между загрязненной Сеной и кишечной палочкой у спортсменов

Организаторам Олимпийских игр в Париже и властям французской столицы сегодня снова пришлось оправдываться из-за качества воды в Сене. По их словам, вовсе не это стало причиной заражения бельгийской спортсменки кишечной инфекцией, после которого вся сборная страны была вынуждена сняться со смешанной эстафеты. Правда, такие заявления идут в разрез с фактами. Ведь тренировочные заплывы триатлонистов несколько раз отменяли именно из-за того, что уровень кишечной палочки в Сене значительно превышал допустимую норму.

Тошнотворная. Это прилагательное во всех смыслах наиболее точно описывает парижскую олимпиаду. Попавший на камеры приступ рвоты одного из триатлонистов после заплыва в мутных потоках Сены стал неотъемлемым символом этих игр. Из-за отвратительного состояния воды тренировки отменяют, даты заплывов переносят. Но спортсменов все равно вынуждают лезть в этот фекальный поток. Ведь на очистке парижские власти освоили почти полтора миллиарда евро. А потому нужно верить их отчетам, а не своим глазам.

Триатлон в Париже, да и Олимпиада в целом стали играми на выживание. Итальянский пловец вынужден спать под лавкой на голой земле. В его номере слишком жарко, о кондиционерах организаторы не позаботились - беспокоились об экологии!

Рвота и инфекции одного за другим выдавливают чемпионов с дистанции. После одиночного заплыва бельгийская спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой. Сборная страны по триатлону была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете. Из гонки выбыли и швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерман. Причина та же -желудочные заболевания.

Мэрия Парижа какую-либо связь между загрязненной Сеной и кишечной палочкой у заболевших спортсменов отрицает. Мол, другие плавали - и ничего. Австралийцы делают вид, что официальной информации доверяют. По факту подстраховываются лекарственными препаратами.

Как эти экстренно принимаемые антибиотики могут впоследствии отразиться на допинг-пробах, пока неизвестно. Но, видимо, никак. Если дело не касается спортсменов из России. Всем остальным - прощается. Наших травили всем спортивным миром и под надуманными предлогами отстраняли от участия. Польской каноистке Дороте Боровски оказалось достаточным наспех придумать версию о непреднамеренном контакте с запрещенным веществом, которое якобы было в препарате для лечения ее собаки. И МОК закрыл глаза на проваленный допинг-тест и допустил ее до Игр.

Истерят на телекамеры и боксеры-трансгендеры. Если и есть в них действительно что-то от слабого пола, то только излишняя эмоциональность. Сильными и смелыми алжирец и таец оказались только, когда избивали на ринге женщин. После крепкий мужских ударов спустя на 46-й секунде боя сдалась итальянка. От бессилия рыдала венгерка.

Но когда объявившие себя женщинами боксеры столкнулись с хейтом, держать удар самостоятельно не смогли. Побежали за защитой в службу безопасности. Проваливший гендерные тесты Иман Хелиф призвал людей помнить об олимпийских принципах и воздерживаться от травли. Болгарка Светлана Станева отказалась пожимать руку после поединка биологическому мужчине, назвавшемся женщиной.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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