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Маск пообещал человечеству суперспособности

15:56
  • понедельник
  • 05 августа 2024

В частности, чип Neuralink даст пациентам орлиное зрение

Имплант Neuralink даст людям суперспособности, заявил миллиардер Илон Маск. Рассказав о том, что его стартап чипировал второго пациента, Маск пообещал, что мозговые импланты изменят жизнь.

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Маск утверждает, в частности, что чип Neuralink может излечить некоторые неврологические расстройства и болезни, с которыми невозможно справиться традиционными способами. Также имплант может дать пациентам орлиное зрение и даже излечить от слепоты.

Как заявил предприниматель на подкасте YouTube-блогера Лекса Фридмана, чипированные люди будут общаться с окружающим миром иначе, чем другие. По словам Маска, традиционное взаимодействие с людьми и компьютерами покажется человеку "мучительно медленным" по сравнению с имплантом.

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