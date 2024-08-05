Знаменитый артист о Софии Ротару: "Она больше не приедет"

Артистка осела в Италии

На днях в Сочи пройдет фестиваль "Новая волна". Частой гостьей на этом музыкальном мероприятии была София Ротару. Однако в этом году ее на фестивале никто не ждет. В России в последний раз "хуторянка" была в декабре 2021 года. Тогда она приезжала, чтобы выступить в передаче "Песня года". После начала СВО артистка порвала все связи с российскими коллегами, поддержавшими спецоперацию. А еще поговаривают, что "хуторянка" пытается избавиться от недвижимости в Ялте.

"Она больше не приедет. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за всего, что случилось в политике в последние годы", - уверен бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин.

Знаменитый артист вспомнил о том, что Софию Ротару постоянно сравнивают с Аллой Пугачевой. По его мнению, эти певицы одного порядка.

"Их вклад в эстрадную культуру огромен. И обе сегодня, увы, далеко от страны, которая им все дала", - заключил певец в беседе с "Миром новостей".

Ходят слухи, что в настоящее время София Ротару проживает в Италии. Якобы на Сицилии она купила элитную недвижимость. Что касается Аллы Пугачевой, то пока она находится в Юрмале. Говорят, ее постоянное место жительства это Кипр.

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