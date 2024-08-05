Осталась одна голова: Надежда Бабкина сильно похудела

Поклонники бьют тревогу

Надежда Бабкина колесит по городам и весям нашей необъятной страны с Всероссийским фестивалем-марафоном "Песни России". Недавно вместе со своим ансамблем "Русская песня" артистка побывала в Псковской области. А теперь "казачка Надя" находится в Крыму. Свежей фотографией певица поделилась с подписчиками своего официального канала в "Телеграм".

"Крым для меня не только - место силы, но и место счастья!" - написала Надежда Бабкина.

На снимке артистка позирует в солнцезащитных очках, яркой желто-белой блузке и черных удлиненных шортах. Завершили образ зеленая сумочка и объемные серьги. В Сети поклонники неоднозначно отреагировали на свежую фотографию "казачки Нади". Одни рассыпались в комплиментах, другие забили тревогу. По мнению последних, артистка сильно похудела, осталась одна голова. Они считают, что ей быть настолько стройной не идет. Третьи сочли, что 74-летняя Надежда Бабкина старается следить за собой, потому что встретила новую любовь.

Напомним, что в Сети давно муссируются слухи о расставании артистки с давним возлюбленным, певцом Евгением Гором.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram