Минздрав сообщил о новом виде коронавируса на Украине

Новость объявил государственный санитарный врач

Замминистра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что на Украине выявили новый штамм коронавируса. Речь идет о субварианте SARS-CoV-2 под названием FLiRT. Соответствующее заявление появилось на сайте украинского Минздрава.

Три случая коронавируса FLiRT обнаружили буквально на днях: два - в Киеве, один - в Ивано-Франковской области, уточняет ТАСС.

"Заболеть могут даже ранее вакцинированные, хотя приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни", - подчеркнул Кузин.

По последним данным, всего на Украине циркулируют десять штаммов коронавирусной инфекции. В основном это разные субварианты Omicron.

Ранее министерство обороны США признало, что распространяло на Филиппинах пропаганду, направленную на принижение китайской вакцины Sinovac во время пандемии коронавируса.

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