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Названы причины приезда Шойгу в Иран

17:31
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Несколько вариантов целей визита озвучил эксперт

Сергей Шойгу прибыл в Иран. В Тегеране он встретится с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом, начальником Генштаба Мохаммадом Багери и, вероятно, с новым президентом Масудом Пезешкианом.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выдвинул несколько причин, зачем Сергей Шойгу прибыл в Иран. По его мнению, эта поездка может быть обусловлена последними событиями на Ближнем Востоке. Также эксперт допустил полноправное военное сотрудничество Ирана и России, поскольку у стран становится "все больше врагов", передает НСН.

Кроме того, не исключено, что целью визита Шойгу в Иран могут быть переговоры об антитеррористической безопасности, противодействии наркотрафику и контрабанде.

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