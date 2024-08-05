Названы причины приезда Шойгу в Иран

Несколько вариантов целей визита озвучил эксперт

Сергей Шойгу прибыл в Иран. В Тегеране он встретится с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом, начальником Генштаба Мохаммадом Багери и, вероятно, с новым президентом Масудом Пезешкианом.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выдвинул несколько причин, зачем Сергей Шойгу прибыл в Иран. По его мнению, эта поездка может быть обусловлена последними событиями на Ближнем Востоке. Также эксперт допустил полноправное военное сотрудничество Ирана и России, поскольку у стран становится "все больше врагов", передает НСН.

Кроме того, не исключено, что целью визита Шойгу в Иран могут быть переговоры об антитеррористической безопасности, противодействии наркотрафику и контрабанде.

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