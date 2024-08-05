"Ваши слова - ноль": Земфира* послала Журову в баню

Артистка отреагировала на реплику экс-спортсменки

Накануне, 4 августа, в столице Франции Париже состоялся финал теннисного олимпийского турнира. Российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер заняли второе место, взяв серебро. Однако не все наши соотечественники порадовались за девушек. Например, Светлана Журова заявила: "Они завоевали медали для себя, с этим их, конечно, можно поздравить. Но к стране это никакого отношения не имеет, к сожалению. Так сложилось, они в этом не виноваты".

Дело в том, что россиянки на Олимпиаде выступали под нейтральным флагом. Слова Журовой задели популярную певицу Земфиру*. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка обратилась к бывшей спортсменке. Она поставила под сомнение ее слова.

"Мадам Журова, не говорите за всех. лично я - иноагент и релокант - очень болела за наших девочек. но вам, неистовому партработнику, вдруг стало все ясно - "не за Россию, за себя". так вот, мадам Журова - за Россию, за меня и миллионы людей. а вам бы в баню, зло с себя смыть. ну и понять, ваши слова - ноль. вы ни разу не народ. девчонки, поздравляю!" - высказалась певица.

* - признана в России иностранным агентом.

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