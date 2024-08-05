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Скоро рожать: Заворотнюк показала большой живот

18:25
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Дочь актрисы поделилась радостью

29 мая не стало популярной актрисы, звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Свой последний приют артистка обрела на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься со звездой пришло множество людей. Разумеется, первыми у гроба стояли ее близкие: супруг Петр Чернышев, мать Валентина Борисовна, дети Анна и Майкл.

Старшую наследницу Заворотнюк сопровождал супруг, которого та предпочитает не афишировать. Вместе они уже давно, говорят, с тех пор, как еще оба учились в Америке. Вышла замуж Анна лишь пару лет назад. Из-за работы мужа ей приходится часто путешествовать. В основном Заворотнюк мотается между Россией и ОАЭ.

Однако после смерти матери Анна словно замерла. Она публично скорбела на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", где ее поддерживали многочисленные подписчики. Потом Заворотнюк взяла себя в руки и постаралась отвлечься. Например, девушка отправилась на baby shower - вечеринку, организованную с целью узнать пол будущего ребенка.

Анна опубликовала фото с мероприятия. На снимке она запечатлена со своей приятельницей, которая, собственно, и ждет ребенка. Судя по размеру живота, считают комментаторы в Сети, женщине скоро рожать.

"Это что-то очень особенное, такое теплое и светлое. Особенно когда беременяшкой является твоя близкая подруга", - сообщила Заворотнюк.

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