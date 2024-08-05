Путин встретился с Володиным и Матвиенко. Главное

Президент обозначил приоритетные задачи на осеннюю сессию

Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателями обеих палат парламента - Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Темой беседы стали итоги весенней сессии. Глава государства поблагодарил собеседников за работу, отметив, что с января по июль депутатами и сенаторами был принят 331 закон, а также обозначил приоритетные задачи на осеннюю сессию.

В Кремле президент принимает спикеров Госдумы и Совета Федерации. За время весенней сессии принят 331 закон. Приоритет - это конечно, реализация Послания президента Федеральному собранию и майских указов. Более 150 принятых законов - социальные, в первую очередь, направленные на поддержку семей с детьми. Большой блок касается СВО - бойцы на фронте и их близкие в тылу должны чувствовать заботу государства. И меры поддержки продолжают прорабатываться.

Валентина Матвиенко: Я в Кисловодске встречалась в санатории Министерства обороны, где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. Очень предметно поговорили, всё нравится, всё хорошо. Но они говорят: вы знаете, нам же нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая; разрешите, чтобы жёны с нами могли отдыхать в санатории.

Путин: Это самые лучшие специалисты-психологи.

Матвиенко: Это точно. И руководство госпиталя говорит: Валентина Ивановна, дисциплина будет лучше, будут выполнять все медицинские. Ну и, конечно, они не виделись давно с семьями. Мы сейчас вместе с Министерством обороны хотим подготовить предложения, вам внести их. Мне кажется, это правильно.

Впервые Госдума участвовала в формировании правительства. Это новый этап развития парламентаризма. Вместе с кабмином депутаты усовершенствовали налоговую систему. Подавляющего большинства россиян изменения сейчас не коснутся. Больше - по принципу справедливости - заплатят люди с высокими доходами. А вот то, что пенсии работающих пенсионеров все последние годы не индексировались, скорее, было несправедливым. На изменениях настоял президент - закон принят и с начала следующего года вступит в силу.

"Мы постоянно выезжали в регионы, отвечали на вопросы избирателей: а когда всё-таки вернётся власть к индексации пенсий работающим пенсионерам? И хочу вам высказать слова благодарности от всех политических фракций Государственной Думы, от наших граждан. Мы законодательную инициативу, несмотря на то что вы предложили внести депутатам, назвали "закон Путина" и считаем, что это достижение всей страны – то, что вы нашли решение в этой непростой ситуации проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Это и справедливо, и сохранит огромное количество людей в профессии", - заявил Володин.

Есть и другие изменения в законодательстве. Например, Госдума запретила размещать так называемые "наливайки" в жилых домах. А со следующего года несовершеннолетние не смогут покупать в магазине энергетики. Отдельный блок касается мигрантов, новые нормы ужесточают их ответственность за правонарушения. Владимир Путин заявил, что задача всех ветвей власти - обеспечить интересы наших граждан. Приоритеты работы парламента на осеннюю сессию обозначены главой государства.

"Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы. И конечно, обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов", - заявил Путин.

Пленарные заседания в Госдуме и Совете Федерации начнутся во второй половине сентября.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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