Европейские власти "душат" собственную экономику

В Европарламенте хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за решения Будапешта ослабить визовые требования для России и Белоруссии. По мнению авторов инициативы, это якобы может поставить под угрозу роль Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан входящих в неё стран. Ну а власти Великобритании намекнули на причастность Москвы к разжиганию протестов, которые не прекращаются всю последнюю неделю. Подобные заявления уже опровергли в нашем МИДе.

Десятки полицейских ранены. Чтобы оттеснить разъярённую толпу от мечетей и отелей, где проживают беженцы, им приходилось выстраиваться стеной. В правоохранителей летели кирпичи, бутылки и даже петарды.

Британские власти и СМИ бросили все силы на то, чтобы убедить общественность: на улицах бушуют исключительно ультраправые. И если бы не "дезинформация в соцсетях", как под копирку пишут газеты, никаких беспорядков не было бы. Оказывается, виноваты во всём ненавистные алгоритмы. Из-за них шокирующие кадры нападения на детскую танцевальную студию "завирусились" в Интернете. Как не сложно догадаться, не без помощи российских ботов. Однако в протестах участвуют не только разъярённые юноши с закрытыми лицами. Но и те, кого убийство трёх девочек в Саутпорте искренне потрясло. Про жертв сегодня ни политики, ни журналисты уже не вспоминают. Главное - подавить протест.

"Позором" назвала происходящее в стране газета The Sun. Впрочем, данный термин подходит и для описания британской миграционной политики. Предшественник Стармера, Риши Сунак, заплатил немыслимую сумму Руанде, чтобы та приняла обратно бежавших граждан. Но ни один самолёт с руандийцами домой так и не улетел.

Беженцев в Великобритании - больше миллиона. Четверть нелегалов - дети, родившиеся уже в Соединённом Королевстве. В этом 11-летнем мальчике журналисты газеты Daily Mail узнали Акселя Рудакубану, исламиста, обвиняемого в убийстве детей в Саутпорте. В 2018-м BBC снимала его для промо-ролика благотворительного фонда телекомпании. Видео со всех её платформ удалили. А в сопроводительном тексте написали - это же агентство проводило кастинг. Мы не знали, кого снимаем.

В Лондоне по следам событий собралась "кобра" - особый и крайне редкий формат экстренной встречи, где политики и представители разных ведомств ищут выход из ситуации. Великобритания переживает не только миграционный, но и серьёзнейший экономический кризис. Конечно, его спровоцировал "Брексит". Но и общемировые финансовые процессы тоже оказывают влияние.

В Японии фондовые индексы накануне продемонстрировали крупнейшее за всю историю падение - всего за один день. Токийский индекс Nikkei потерял почти 4451 пункт - больше, чем в "чёрный понедельник" в 1987-м. А потянула японский рынок за собой - а следом весь азиатский и европейский - рецессия в США, вызванная ошеломляющим уровнем безработицы.

Европейские власти тоже талантом не блещут. Вводя всё новые санкции против России, сознательно "душат" собственную экономику. Сегодняшняя ситуация на фондовых рынках, уверены эксперты, спровоцирует глобальные последствия. Но даже понимая это, Запад продолжает накачивать Украину деньгами и вооружением. Сегодня Зеленский похвастался – наконец, ВСУ может использовать самолёты F-16. Их, правда, всего 10. И те - видавшие виды. Если кто-то в Европе призывает перестать способствовать эскалации украинского конфликта, его объявляют сумасшедшим. Что происходит с Виктором Орбаном, например. Сразу 70 депутатов Европарламента требуют, чтобы Еврокомиссия приостановила участие Венгрии в Шенгенской зоне. Возмутило их решение Будапешта ослабить требования по рабочей визе к россиянам и белорусам. С пеной у рта парламентарии бросились доказывать: теперь из России в ЕС через Венгрию поедут толпы шпионов.

Впрочем, Орбан такой в Европе не один. Призывы скинуть плотно севших на шею европейцам украинцев призывают и в Германии. Приложить дипломатические усилия и завершить конфликт предлагает высшему руководству ФРГ премьер земли Бранденбург Дитмар Войдке. Подписать акт о ненападении с Россией призывает его коллега из Тюрингии Бодо Рамелов. Есть вопросы и по размещению ракет США на территории Германии. Некоторые политики вежливо намекают - не плохо было бы сначала спросить жителей республики, считают ли они такой шаг разумным и безопасным.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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