Дульцевы дали первое интервью в России

Они рассказали о поддержке Путина

1 августа прошел обмен заключенными между Россией и странами Запада. В результате на родину вернулись восемь россиян, в том числе Вадим Красиков, супруги Дульцевы (освобождены в Словении) с детьми, журналист Павел Рубцов (освобожден в Польше), Михаил Микушин (освобожден в Норвегии), а также освобожденные в США Вадим Конощенок, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

В свою очередь Россия передала Западу 16 заключенных, в числе которых граждане США, Германии, России и лица с двойным гражданством.

И вот сегодня, 5 августа, Анна и Артем Дульцевы дали откровенное интервью. Она призналась, что почти забыла русский язык, ей пока сложно привыкнуть к родной речи и говорить. А Артем рассказал о реакции детей на новость, что они русские. Оказалось, что дочь немного поплакала, а сын оказался более сдержанным и даже обрадовался.

Кстати, по словам Анны, детей пытались у них забрать. Якобы Аргентина настаивала на том, чтобы отдать их в приемную семью. Однако словенские спецслужбы сделали все, чтобы не допустить этого.

Артем же сообщил, что во время встреч с российскими дипломатами президент России Владимир Путин передал ему привет, сообщают "Известия".

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