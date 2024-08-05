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Милонов призвал привлекать к уголовной ответственности за публикацию астрологических прогнозов

19:41
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Депутат негодует

Сегодня, 5 августа, ряд СМИ и именитые астрологи напомнили о том, что наступила пора ретроградного Меркурия. Считается, что это непростое время для людей, когда возможно обострение проблем и конфликтов. Однако депутат Виталий Милонов не верит в это. Более того, он считает, что следует привлекать к уголовной ответственности за публикацию астрологических прогнозов. Якобы эта вера унижает русских просветителей.
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"Нам вообще надо задуматься над каким-нибудь законом или поправками в части борьбы с этим интеллектуальным сатанизмом, замешанным на цыганстве", - уверен Милонов.

Политик высказал мнение, что “вся эта астрологическая шушера может контролироваться из-за рубежа“ и имеет четкое задание — “сводить наших женщин и даже мужчин с ума“, передает Осторожно Media.

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