Дмитрий Губерниев: "Это моя личная огромная утрата и боль… Я плачу…"

Комментатор сообщил печальную новость

Дмитрий Губерниев внимательно следит за событиями на Олимпиаде, которая стартовала 26 июля в Париже. На своем официальном канале в "Телеграм" он освещает Игры, комментируя практически каждый день в своей фирменной эмоциональной манере.

Однако на этот раз Дмитрий Губерниев опубликовал сообщение, которое касалось его лично. Прославленный комментатор поделился горем. Не стало его кумира, трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле, нашего первого чемпиона мира, многократного чемпиона Европы Вячеслава Николаевича Иванова.

"Уникум, абсолютно величайший гребец!!! В 17 лет попал в сборную СССР, в 1956 году в 18-летнем возрасте в Мельбурне выиграл свою первую олимпийскую медаль!!! Я его очень любил…. Это моя личная огромная утрата… И боль… Я плачу…. " - заявил убитый горем Дмитрий Губерниев.

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