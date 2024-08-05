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Стало известно, ампутировали ногу Эдварду Билу или нет

20:20
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Медики провели пять операций

Врачам удалось спасти ногу Эдварда Била от ампутации. Медики провели уже пять операций, но инфекция до сих пор есть. Как передает телеграм-канал SHOT, блогер восстанавливается в общей палате. Ему сделали переливание крови.

Инфекция начала распространяться после того, как Бил сломал ногу. Ему сделали операцию, поставили спицу, но затем блогер угодил в спецприемник из-за пранка в костюме полицейского. Под арестом его состояние ухудшилось — 31 июля он был госпитализирован. Нога болела, гноилась, началось заражение крови.

В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации. Блогеру было предъявлено обвинение о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В марте 2022 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

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Блогер Эдуард Биль (Эдвард Бил)
Блогер Эдуард Биль (Эдвард Бил)
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