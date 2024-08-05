Стало известно, ампутировали ногу Эдварду Билу или нет

Медики провели пять операций

Врачам удалось спасти ногу Эдварда Била от ампутации. Медики провели уже пять операций, но инфекция до сих пор есть. Как передает телеграм-канал SHOT, блогер восстанавливается в общей палате. Ему сделали переливание крови.

Инфекция начала распространяться после того, как Бил сломал ногу. Ему сделали операцию, поставили спицу, но затем блогер угодил в спецприемник из-за пранка в костюме полицейского. Под арестом его состояние ухудшилось — 31 июля он был госпитализирован. Нога болела, гноилась, началось заражение крови.

В апреле 2021 года Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации. Блогеру было предъявлено обвинение о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В марте 2022 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам колонии общего режима.

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