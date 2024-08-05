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"У нас новый член семьи!": Игорь Николаев показал малышку

21:04
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Автор-песенник объявил радостную новость

После расставания с певицей Наташей Королевой Игорь Николаев обрел счастье с молодой артисткой Юлией Проскуряковой. В 2015 году она родила ему дочь Веронику. Семья жила и не знала горя до тех пор, пока в конце мая не случилась трагедия - у Николаева и Проскуряковой умерла любимая собака. По такому печальному поводу и Игорь и Юлия опубликовали трогательные фотографии питомца и посвятили ему несколько теплых слов.

Но теперь, спустя недели, Николаев сообщил радостную новость. На своем официальном канале в "Телеграм" автор-песенник опубликовал фотографии дочери Вероники, держащей на руках щенка лабрадора.

"Первая встреча Вероники и Герды! У нас новый член семьи!" - объявил Игорь Николаев.

Многочисленные поклонники в Сети рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Они выразили надежду, что собака подарит им много теплых и радостных моментов в жизни, а для маленькой Вероники станет лучшим другом.

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