"У нас новый член семьи!": Игорь Николаев показал малышку

Автор-песенник объявил радостную новость

После расставания с певицей Наташей Королевой Игорь Николаев обрел счастье с молодой артисткой Юлией Проскуряковой. В 2015 году она родила ему дочь Веронику. Семья жила и не знала горя до тех пор, пока в конце мая не случилась трагедия - у Николаева и Проскуряковой умерла любимая собака. По такому печальному поводу и Игорь и Юлия опубликовали трогательные фотографии питомца и посвятили ему несколько теплых слов.

Но теперь, спустя недели, Николаев сообщил радостную новость. На своем официальном канале в "Телеграм" автор-песенник опубликовал фотографии дочери Вероники, держащей на руках щенка лабрадора.

"Первая встреча Вероники и Герды! У нас новый член семьи!" - объявил Игорь Николаев.

Многочисленные поклонники в Сети рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Они выразили надежду, что собака подарит им много теплых и радостных моментов в жизни, а для маленькой Вероники станет лучшим другом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram