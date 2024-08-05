Белоусов дал ход реализации плана восстановления бойцов СВО вместе с женами

Министр обороны выступил с поручением

В Минобороны сообщили, что Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин на встрече с председателями обеих палат российского парламента одобрил идею Валентины Матвиенко, которая предложила разрешить супругам военнослужащих отдыхать с ними вместе в санаториях в период прохождения реабилитации.

Российский президент заявил, что жены — это "самые лучшие специалисты-психологи", а спикер Совета Федерации предположила, что под присмотром своих супруг бойцы, проходящие период восстановления, будут лучше выполнять все медицинские рекомендации.

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