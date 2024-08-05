В штабе общественной поддержки "Единой России" на выборах в МГД обсудили развитие транспорта в Москве

Все предложения и наказы горожан будут погружены в народную программу

В штабе общественной поддержки "Единой России" на выборах в Мосгордуму обсудили развитие транспорта в столице. Об этом в понедельник сообщает АГН "Москва".

"Мы обсуждали развитие электрического транспорта, водного транспорта, развитие Московского метрополитена. Все, что сегодня было услышано, будет погружено в программу партии "Единая Россия", которую мы на этой неделе представим на городской конференции, является очень важными и значимыми фактами. Потому что и развитие метрополитена, и развитие рельсового транспорта, и развитие водного транспорта, и то строительство дорожной инфраструктуры, которое идет сегодня в Москве, говорит о том, что мы завершаем создания нового транспортного каркаса, который даст новое качество жизни москвичей в нашем любимом городе", – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, все предложения и наказы горожан будут погружены в народную программу.

"Необходимо отметить, что народная программа – это живой организм, который постоянно меняется, совершенствуется, добавляется. И даже после городской конференции мы не остановим работу над народной программой, продолжим принимать предложения от москвичей и будем работать над этим постоянно", – сказал Шапошников.

Москвичи теперь с огромным удовольствием пользуются общественным транспортом – он стал предсказуемым. Это подчеркнула депутат Мосгордумы, сенатор России Инна Святенко.

"И мы всегда можем распланировать свой рабочий график и режим дня. Отмечу, что доступность маршрутов прежде всего обеспечивается большим выбором общественного транспорта. Это и трамваи, и электробусы, и метро, и МЦД", – добавила она.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Ранее в столице состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. На нем был открыт набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. Запланировано проведение теста системы дистанционного электронного голосования во второй половине августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram