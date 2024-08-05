Президент Ирана на встрече с Шойгу: "Эпоха лидерства Вашингтона прошла"

Секретарь Совета безопасности России прибыл в Тегеран

Сергей Шойгу посетил Иран. Он встретился с новым президентом страны Масудом Пезешкианом. В ходе беседы лидер исламской республики заявил, что эпоха лидерства Вашингтона прошла, а сотрудничество Тегерана и Москвы для распространения многополярности в мире повысит безопасность на мировом уровне.

"Россия находится в числе стран, поддерживающих иранскую нацию в тяжелые времена... Развитие отношений с этим стратегическим партнером - один из приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран... Необходимо ускорить реализацию заключенных между двумя странами соглашений", - приводит слова президента РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Напомним, что Али Ахмадиан пригласил Сергея Шойгу в Иран во время телефонного разговора, который состоялся в конце мая. Секретарь российского Совбеза после той беседы заявил, что Москва и Тегеран продолжат сотрудничество на высшем уровне.

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