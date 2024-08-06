Дэвид Линч признался, что страдает неизлечимой эмфиземой лёгких

Линч с сожалением отметил, что многолетняя привычка теперь "убивает его"

У Дэвида Линча диагностировали эмфизему легких из-за курения.

Режиссер сериала "Твин Пикс" сообщил о неизлечимой болезни в интервью журналу Sight & Sound во вторник, 6 августа. Он рассказал, что страдает эмфиземой лёгких и может работать над проектами только удалённо.

Линч с сожалением отметил, что не верит в возвращение к режиссуре, а если это и случится, то он точно не появится на съемочной площадке.

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