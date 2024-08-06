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Премьер Японии не упомянул США в речи об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

06:29
  • вторник
  • 06 августа 2024

Это произошло в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки.

Премьер Японии не упомянул США в речи об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Это произошло во вторник, 6 августа, в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки. 

На ней Фумио Кисида упомянул, что 79 лет назад бомба унесла больше 100 тысяч жизней, но не сказал, кто в этом виноват. 

Вместо этого он заявил, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия. Кисида выразил сожаление, что "ситуация вокруг сокращения ядерных вооружений становится все более сложной". 

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.

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