Это произошло в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки.

Премьер Японии не упомянул США в речи об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Это произошло во вторник, 6 августа, в ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки.

На ней Фумио Кисида упомянул, что 79 лет назад бомба унесла больше 100 тысяч жизней, но не сказал, кто в этом виноват.

Вместо этого он заявил, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия. Кисида выразил сожаление, что "ситуация вокруг сокращения ядерных вооружений становится все более сложной".

В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.

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