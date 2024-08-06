В микрорайоне Мясокомбинат уже организована эвакуация местных жителей

Прорыв дамбы произошёл в Дальнереченске в Приморье. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.

В микрорайоне Мясокомбинат уже организована эвакуация местных жителей. В одной из местных школ сделали пункт временного размещения. Информации о пострадавших не поступало.

Начальник отдела ГОЧС Администрации Дальнереченска Александр Гуль вместе со спасателями и полицией проводит подомовой объезд граждан.

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