Пресечена попытка ВСУ высадится на левом берегу Днепра

Информация о ходе СВО. Российские военные улучшили тактические позиции сразу на нескольких участках фронта. На Каховском направлении пресечена попытка ВСУ высадится на левом берегу Днепра. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две вражеских гаубицы и восемь спецавтомобилей. Активное наступление на позиции неонацистов в районе Волчанска, Тихого и Липцов ведут подразделения группировки "Север".

Мощную огневую поддержку штурмовым отрядам оказывают артиллеристы. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, бронетехнике и скоплению живой силы противника. Стрельбу ведут осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до 15 километров практически со снайперской точностью. Огонь с переднего края корректирует разведка. На подготовку к выстрелу у расчета - всего несколько минут и тут же смена позиции, чтобы не дать противнику нанести ответный удар.

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