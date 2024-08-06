ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России улучшили тактические позиции на нескольких участках фронта

08:21
  • вторник
  • 06 августа 2024

Пресечена попытка ВСУ высадится на левом берегу Днепра

Информация о ходе СВО. Российские военные улучшили тактические позиции сразу на нескольких участках фронта. На Каховском направлении пресечена попытка ВСУ высадится на левом берегу Днепра. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две вражеских гаубицы и восемь спецавтомобилей. Активное наступление на позиции неонацистов в районе Волчанска, Тихого и Липцов ведут подразделения группировки "Север".

Мощную огневую поддержку штурмовым отрядам оказывают артиллеристы. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, бронетехнике и скоплению живой силы противника. Стрельбу ведут осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до 15 километров практически со снайперской точностью. Огонь с переднего края корректирует разведка. На подготовку к выстрелу у расчета - всего несколько минут и тут же смена позиции, чтобы не дать противнику нанести ответный удар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Боевая работа расчетов разведывательных БПЛА "Суперкам" группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа расчетов разведывательных БПЛА "Суперкам" группировки "Центр" на Авдеевском направлении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.