Она только начала работу

В Тюмени почти 19 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в первый же день её работы. Это новый своеобразный рекорд, предыдущий был отмечен в Челябинске.

Иностранное вооружение захватили наши военные в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях. Подбитые, со следами осколков на броне, на площадке - танк "Abrams", бронетранспортеры М113, "Kirpi", а ещё - боевые машины пехоты "Marder", "Bradley", бронеавтомобиль "Mastiff" и вездеход "PinzgАuer".

Трофеи производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины. 14 единиц и за каждой из них - своя история, связанная с профессионализмом и доблестью российских военнослужащих.

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