ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье заметили уникального леопарда

08:40
  • вторник
  • 06 августа 2024

У него необычный узор на шкуре

В Приморье обнаружили редчайшего дальневосточного леопарда. Узор на его шкуре оказался уникальным - его не смогли найти ни в одной специальной базе.

Кошку "без документов" заметили на обочине автодороги под Уссурийском. Учёные считают, что молодой зверь только недавно начал самостоятельную жизнь. Он ищет свой участок обитания, а на глаза людям попался из-за нехватки жизненного опыта.

Теперь за хищником будут тщательно следить. В России сейчас в дикой природе обитают 129 взрослых леопардов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Леопард
Леопард
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.