В Приморье заметили уникального леопарда

У него необычный узор на шкуре

В Приморье обнаружили редчайшего дальневосточного леопарда. Узор на его шкуре оказался уникальным - его не смогли найти ни в одной специальной базе.

Кошку "без документов" заметили на обочине автодороги под Уссурийском. Учёные считают, что молодой зверь только недавно начал самостоятельную жизнь. Он ищет свой участок обитания, а на глаза людям попался из-за нехватки жизненного опыта.

Теперь за хищником будут тщательно следить. В России сейчас в дикой природе обитают 129 взрослых леопардов.

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