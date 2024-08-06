Минобороны сообщило о 12 уничтоженных дронах над российскими регионами

Атака на Курскую область продолжилась

Силы противовоздушной обороны отразили очередные попытки киевского режима устроить теракт на российской территории. Беспилотники ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области. Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью.

По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, к утру число сбитых над регионом украинских беспилотников достигло 26. Кроме того, ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей, все пострадавшие госпитализированы.

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