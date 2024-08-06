ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило о 12 уничтоженных дронах над российскими регионами

08:11
  • вторник
  • 06 августа 2024

Атака на Курскую область продолжилась

Силы противовоздушной обороны отразили очередные попытки киевского режима устроить теракт на российской территории. Беспилотники ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

Российская РЭБ обезвредила за день 11 украинских дронов под Курском
Пожар на курской нефтебазе потушили через двое суток после атаки

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Курской области. Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью.

По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, к утру число сбитых над регионом украинских беспилотников достигло 26. Кроме того, ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей, все пострадавшие госпитализированы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Работа расчета зенитно-ракетного комплекса ПВО "Стрела-10"
Работа расчета зенитно-ракетного комплекса ПВО "Стрела-10"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.