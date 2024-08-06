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ВСУ впервые обстреляли Луганск дорогими дальнобойными ATACMS

08:16
  • вторник
  • 06 августа 2024

Часть суббоеприпасов от сбитых ракет попала на улицы города

Украинские военные впервые для обстрела гражданской инфраструктуры Луганска применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, способные наносить удары на расстояние до 300 километров.
Четыре жителя Шебекино ранены во время обстрела ВСУ

Как рассказал источник РИА Новости, во время этого обстрела были использованы боеприпасы увеличенного радиуса поражения за счет увеличенного запаса твердого топлива в разгонном двигателе ракеты.

Несмотря на дороговизну таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре ЛНР. Российские эксперты уже изучают уцелевшие части ракет и навигационные платы.

4 августа глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что ВСУ выпустили по столице региона 12 ракет западного производства: восемь АTACMS и четыре Storm Shadow. Российская система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты на подлете к городу.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что планирует вновь просить власти Соединенных Штатов снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Чиновник заявил, что на решение этого вопроса Вашингтону "может потребоваться еще некоторое время".

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