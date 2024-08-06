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Украина готовила покушение на Путина и Белоусова в День ВМФ

08:36
  • вторник
  • 06 августа 2024

Президент был в тот день на параде в Санкт-Петербурге

Киевский режим готовила покушения на президента России Владимира Путина и российского министра обороны Андрея Белоусова. Преступления планировалось совершить, когда политики находились в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ). Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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По словам дипломата, эти планы Украины обсуждал 12 июля Белоусов в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, причем шеф Пентагона был "крайне удивлен этими известиями, но воспринял их достаточно серьезно".

В результате "Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка", потому что после этого разговора "Вашингтон связался с Киевом и потребовал не делать то, что было запланировано", рассказал Рябков.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что покушения на российского лидера Владимира Путина, о которых говорили представители киевского режима, планировалось при участии "англосаксонских хозяев" Украины. В этом нет сомнений, заявила чиновница.

Спикера Кремля Дмитрия Пескова просили прокомментировать вероятность организации киевским режимом покушения на Владимира Путина, в ответ он подчеркивал, что любые угрозы подобного характера, звучащие с Украины, бессмысленны — "ничего у них не получится".

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