В аэропорту Екатеринбурга случилась давка из-за криков о стрельбе

Пассажиры теряли личные вещи

Пассажир спровоцировал давку и панику в екатеринбургском аэропорту "Кольцово".

Инцидент произошел в зоне паспортного контроля 6 августа. Кто-то из пассажиров услышал некие хлопки, закричал о стрельбе, после чего началась паника и давка.

"Люди побежали к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки", - рассказал очевидец произошедшего изданию E1.

В настоящий момент паника урегулирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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