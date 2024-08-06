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После взрыва дома в Нижнем Тагиле задержаны три газовика

08:47
  • вторник
  • 06 августа 2024

Ведется следствие

Трех газовиков задержали после обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле
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Трех сотрудников газовой службы "ГАЗЭКС" задержали в связи со взрывом в жилом доме в Нижнем Тагиле.

Задержаны мастер и два слесаря, передает ТАСС. ГАЗЭКС" оказывает всяческую поддержку следствию, отметили в компании.

Плановое техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года. Нарушений не выявили.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел 1 августа. Обрушились 1 и 2 подъезды. Спустя время произошло повторное частичное обрушение. Пожара не было.

Из-под завалов спасли 15 человек: семь детей и восемь взрослых. По последним данным, погибли 10 человек, более 20 получили травмы. В больницах остаются 11 пострадавших. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неисправное газовое оборудование или нарушение его эксплуатации.

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