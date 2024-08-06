Противник в панике

Попытка вырваться из окружения в селе Новгородское (украинское название Нью-Йорк) обернулось большими потерями для подразделений ВСУ. Источник агентства ТАСС утверждает, что противник в панике.

По данным военных, части Вооруженных сил Украины окружены на востоке Нью-Йорка в Донецкой народной республике. При попытке прорвать кольцо украинские войска попадают под шквальный огонь и гибнут в больших количествах.

Об опасной для украинских войск обстановке в районе Нью-Йорка ранее заявляли в Верховной раде. Депутат Марьяна Безуглая предупреждала, что ВСУ не готовы к обороне населенного пункта. По ее словам, такая же ситуация складывается для украинских войск в районе Торецка.

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