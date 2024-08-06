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Разведка США предупредила Израиль о сроках атаки Ирана

08:56
  • вторник
  • 06 августа 2024

Тегеран разгневан убийством главы политбюро ХАМАС

Американская разведка направила израильским коллегам предупреждение о том, что нападение на Израиль произойдет сегодня или завтра.
Израильским министрам на случай начала войны выдали спутниковые телефоны

Тель-Авив ожидает атаки со стороны Ирана или проиранских сил в регионе после гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате удара израильских военных по Тегерану.

По словам американских чиновников, возможная атака Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла" на Израиль пройдет в два этапа, сообщает ТАСС.

О скорой атаке Ирана на Израиль говорит и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Не называя источник своей информации, он утвержда5 августа, что "Израиль будет атакован со стороны Ирана сегодня ночью".

Ранее член меджлиса Ирана Мохаммад Касим Османи заявил, что Израиль "настолько обнаглел", что уже "проливает кровь гостя в Тегеране". Поэтому Иран выберет подходящий момент, чтобы отомстить за гибель Хании, заверил Османи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Намерение отреагировать на убийство Хании подтвердил и постпред Ирана при ООН. Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону.

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