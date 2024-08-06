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Зеленский решил закончить войну в 2024 году

09:03
  • вторник
  • 06 августа 2024

Украинский лидер заявил, что готовит базу для завершения конфликта

Владимир Зеленский заявил, что готовит "реальную основу" для справедливого прекращения войны уже в 2024 году. По словам украинского лидера, именно в этом "неизменная цель" Украины.

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Вдохновило Зеленского на пост в соцсети X важное, с его точки зрения, событие: подпись под  коммюнике "мирного саммита", который усилиями Киева прошел в Швейцарии, поставила Ботсвана. Украинский лидер считает, что это еще один шаг по установлению мира для Украины и всех остальных стран.

Зеленский также сообщил, что продолжаются переговоры с участниками рабочих групп относительно пунктов "Формулы мира". Они обсуждают, как наполнить эти пункты "необходимым содержанием".

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