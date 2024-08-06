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Собянин: Уже 16 домов передали под заселение по программе реновации на северо-западе Москвы

09:11
  • вторник
  • 06 августа 2024

Около трёх тысяч семей стали новосёлами

О реализации программы реновации на северо-западе Москвы рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Под заселение переданы 16 домов, и уже около трёх тысяч семей стали новосёлами. Город помог им с переездом, бесплатно предоставил транспорт и грузчиков.

Параллельно с жильём возводится и социальная инфраструктура. Так, в Щукине, Хорошёво-Мнёвниках и Покровском-Стрешневе построят школы, детские сады и спорткомплексы.

По словам мэра, в целом в Программу реновации в северо-западном округе Москвы включены 432 новостройки. Для будущих домов подобраны свыше сорока стартовых площадок.
 

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