Собянин: Уже 16 домов передали под заселение по программе реновации на северо-западе Москвы

Около трёх тысяч семей стали новосёлами

О реализации программы реновации на северо-западе Москвы рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Под заселение переданы 16 домов, и уже около трёх тысяч семей стали новосёлами. Город помог им с переездом, бесплатно предоставил транспорт и грузчиков.

Параллельно с жильём возводится и социальная инфраструктура. Так, в Щукине, Хорошёво-Мнёвниках и Покровском-Стрешневе построят школы, детские сады и спорткомплексы.

По словам мэра, в целом в Программу реновации в северо-западном округе Москвы включены 432 новостройки. Для будущих домов подобраны свыше сорока стартовых площадок.



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