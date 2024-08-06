Этим грозят поставки оружия киевскому режиму

Когда Вашингтон и Брюссель накачивают вооружениями киевский режим, граждане США и Евросоюза должны понимать: своими действиями лидеры их государств могут привести мир к трагическим последствиям. Такое заявление сделал во вторник, 6 августа, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы напомнил в своем Telegram-канале, что 79 лет назад сотни тысяч мирных граждан погибли в результате атомной бомбардировки США городов Хиросима и Нагасаки, хотя военной необходимости в этом не было.

С течение времени методы Соединенных Штатов не изменились — "они превратили Украину в плацдарм для войны с нашей страной". Сейчас их сдерживает наличие ядерного потенциала у России и Китая.

Однако американцам и европейцам необходимо понимать, какой трагедией грозит подход властей США и Евросоюза, резюмировал Володин.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении.

При этом в Соединенных Штатах боятся, что на фоне проводимой в Китае модернизации ядерных сил и увеличения количества боеголовок КНР превратится в сопоставимую с США и Россией ядерную державу.

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