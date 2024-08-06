Водителей предложили лишать прав за отсутствие флага на автономере

Предложение уже отправлено в ГАИ

В России предложили временно лишать прав за отсутствие триколора на регистрационном знаке.

С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. По его мнению, нежелание видеть флаг на госномере – это вызов обществу и неуважение к государственной символике.

Крупник объяснил, что знаки без триколора официально не выдаются в регистрационных отделах, их можно купить только у частников.

Парламентарий подчеркнул, что обращение уже отправлено главе Госавтоинспекции (ГАИ) Михаилу Черникову, передает RT. Если инициативу Крупника одобрят, то у нарушителя временно отберут права и запретят пользоваться автомобилем.

Ранее в Санкт-Петербурге начали штрафовать за слишком громкий мотор в автомобиле и мотоцикле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram