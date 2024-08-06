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Иран активно готовится к удару возмездия по Израилю

11:45
  • вторник
  • 06 августа 2024

Тегеран может атаковать еврейское государство в ближайшие дни

Ближний Восток балансирует на грани масштабной войны. Появляется все больше свидетельств того, что Иран активно готовится к удару возмездия по Израилю в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Так, по данным Wall Street Journal, перемещение ракетных установок указывает на то, что Тегеран может атаковать еврейское государство в ближайшие дни.

О том, что удар может быть массированным и продолжительным, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источник в израильском правительстве. Будто в подтверждение этих слов, государственное телевидение Ирана транслирует видео с реконструкцией предстоящей акции возмездия. На кадрах - сотни ракет и беспилотников, взмывающих в небо. Сообщается, что Тегеран уже официально уведомил управления гражданской авиации многих стран, чтобы они избегали иранского воздушного пространства.

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