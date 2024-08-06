Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ксюши Яманаевой из Башкортостана

Операцию откладывать нельзя

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 10-летней Ксюше Яманаевой из Башкортостана. Девочка борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Она перенесла тяжёлую пересадку костного мозга. Операция прошла успешно, но возникли осложнения - у Ксюши начали отказывать ноги. И теперь вся надежда на новое лекарство, которое, по мнению врачей, должно помочь ребёнку. Но необходимый препарат стоит очень дорого - более шести миллионов рублей. Родители в отчаянии - у семьи таких денег нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ксюши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Препарат нужен как можно скорее.

10-летняя Ксюша проходит тяжелейшую реабилитацию после пересадки костного мозга. Ее провели для борьбы со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом, это рак крови. Операция была успешной, болезнь отступила. Но потом пришла новая беда: стали отказывать ноги. Ксюша не может сама присесть, ей тяжело подниматься по ступенькам.

"Первые полгода мы все думали, что это после пересадки, потому что мы долго лежали. Постепенно начали замечать, что ничего не восстанавливается, и становится только хуже, ножки слабее, появляется искривления стоп", - рассказала мама Наталья Яманаева.

Это проявление РТПХ – трансплантата против хозяина. Редкое и очень тяжелое осложнение, когда донорские клетки после пересадки воспринимают клетки организма как инородные и атакуют их. С каждым днём ноги Ксюши все больше слабеют.

Девочка стала меньше двигаться, даже на детской площадке она сидит на скамейке. Долгое время врачи были бессильны - лишь контролировали состояние ребенка и назначали специальную терапию, когда становилось хуже. Но это лишь поддерживающие меры, ради которых мама с дочкой каждые два месяца приезжают из Башкортостана в Санкт-Петербург. Но совсем недавно у семьи появилась надежда.

"Нам сказали врачи, что сейчас появился новый препарат, который может помочь преодолеть вот эти все трудности … побороть РТПХ. Он очень дорогой - даже если мы продадим свою квартиру, все равно не сможем даже одну упаковку купить", - говорит Наталья Яманаева.

6 миллионов 247 тысяч 239 рублей - такова стоимость жизненно необходимого лекарства. Родителям Ксюши нужно собрать неподъёмную для них сумму срочно: слишком долго девочка находилась без кардинального лечения - последствия этого непредсказуемые и опасные.

"Иммунные осложнения могут прогрессировать - ухудшится функция суставов, могут также вовлечься другие органы - печень, легкие могут страдать. Если не контролировать иммунные реакции, то это, конечно, будет влиять и на основное заболевание, и на функцию трансплантата", - рассказала Любовь Цветкова, врач-педиатр амбулаторного отделения НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.

Если не принять экстренные меры, рак крови может вернуться. Новое лечение хрупкий организм Ксюши уже не выдержит – она и так тяжело перенесла пересадку. Донорские клетки долго не приживались.

Спасительный препарат Ксюше необходим как воздух. Но таких огромных денег у родителей нет. В семье работает только папа. Практически весь его заработок уходит на постоянные вынужденные поездки супруги с дочкой в клинику Петербурга. Вот и сейчас он ждет своих родных с очередного обследования:

Семья умоляет помочь всех неравнодушных людей. Без лекарства девочка будет с каждым днём угасать, и однажды ее иммунная система ослабнет настолько, что лейкоз вернется.

Сейчас жизнь Ксюши как будто остановилась на месте. В последнем шаге от финишной черты. В наших силах помочь девочке сделать этот решающий шаг в борьбе с болезнью. И вернуться в беззаботное детство, где больше нет больниц, боли и страха.

Ещё раз напомним - ждать Ксюша не может, необходимо срочно начать курс лечения. Девочке очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ксении Яманаевой, программа 2048

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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