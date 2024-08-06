Галкин разразился гневной тирадой из-за сообщений о поездке Пугачевой в Россию

Певица может дать концерт на Родине, узнали журналисты

Алла Пугачева собирается дать концерт в России. Это якобы может произойти до конца года. Ради организации концерта Примадонна собирается приехать в страну на неделю.

О планах певицы Telegram-каналу Mash рассказал продюсер Сергей Дворцов, который узнал о них из окружения певицы. Ожидается, что Пугачева приедет в Россию в конце августа вместе с детьми. За это время она вместе с командой рассмотрит площадки для концерта.

Кроме того, утверждает Дворцов, во время визита в Россию Пугачева попытается решить вопрос со снятием статуса иностранного агента со своего мужа - Максима Галкина*. Беглый юморист уже два года безуспешно пытается сделать это.

Впрочем, сам Галкин уже опроверг сообщение Mash. В запрещенном Instagram он выложил скриншот публикации с короткой припиской - FAKE. Чуть позже юморист разразился гневной тирадой.

"Выдумка от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Кто это придумывает? Какое окружение?", - возмутился Галкин.

Он добавил, что не знает продюсера по имени Сергей Донцов, а "отстаивание правды в судах" не является желанием работать в России.

* - признан в России иностранным агентом.

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