Появились подробности расследования махинаций в парке "Патриот"

Дело расследуют по статье о мошенничестве

Руководитель парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров, которые проходят по делу о махинациях в парке, сотрудничают со следствием. Об этом во вторник, 6 августа, рассказали в правоохранительных органах.

В 235-м гарнизонном военном суде санкционировали отправку Ахмедова в следственный изолятор. Следователи считают, что он и Шестеров причастны к хищению бюджетных денег, предназначавшихся на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра "Патриот", сообщает РИА Новости.

По информации ТАСС, следователи допросили сотрудников парка "Патриот" и комплексно-выставочного центра "Патриот" по делу о хищении. Кроме того, в организациях проведены выемки документов, представляющих значение для расследования уголовного дела.

Предположительно, сумма хищений в парке превышает 40 миллионов рублей.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, причем "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет".

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